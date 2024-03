E

l pasado 20 de marzo Rubén Albarrán encabezó el miniconcierto de K’comxtles que devino, con sonidos actuales, nostalgia y un tácito reconocimiento a dos pioneros del rocanrol mexicano. Esa noche sonaron dos canciones compuestas hace más de 60 años; primero fue Ojos de araña de la autoría de Rafael Miranda integrante en esos años de Los Sleepers. Por cierto, la letra sufrió cambios en aras de lo políticamente correcto. Pero, bueno. La segunda canción es la popular y muy versionada canción Tus ojos, escrita por Rafael Acosta y hecha famosa por los Locos del Ritmo. Lo anterior desmitifica la versión que hasta los años setenta se hizo rock original. Actualmente, la alineación de K’comxtles está integrada por Rafael Miranda, guitarra; Rafael Acosta, batería; el Gato Rockabilly en contrabajo; Choco Cizaña, guitarra; saxos, Enrique Estrella y Luis Chinwi y Rubén es la voz cantante de K’comxtles, banda creada sin más pretensiones que tocar y cantar rocanrol sin ninguna expectativa al futuro. Por lo pronto ya circula en plataformas el sencillo Botas, basada en These boots are made for walkin cantada por Nancy Sinatra a mediados de los años sesenta. Vientos por el cantante de Café Tacvba por darse un gusto y rendir homenaje y sacar a la luz a dos compositores del rock mexicano primigenio para las nuevas generaciones roqueras.

