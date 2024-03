U

na Semana Mayor como esta, pero del año 1954, ocurrió una de las peores devaluaciones del peso mexicano. La gente vivía su descanso tranquilamente, despreocupada, pero justo el Sábado de Gloria el gobierno –el presidente era el priísta veracruzano Adolfo Ruiz Cortines– anunció una devaluación de alrededor de 44 por ciento ante el dólar. El peso cayó de 8.65 a 12.50 por billete verde. Antonio Carrillo Flores, secretario de Hacienda, y Rodrigo Gómez, director general del Banco de México, salieron a dar las mismas explicaciones que se han dado siempre. Desde entonces la gente veía acercarse el Sábado de Gloria con el temor de que ocurriera otro desastre. El peso se sostuvo en 12.50 hasta el gobierno del presidente Luis Echeverría, cuando sucedió otra devaluación, seguida por las de su sucesor, José López Portillo, y el desbarajuste de Miguel de la Madrid. Hay un cambio. Estos días de descanso la gente ha salido a disfrutar sus vacaciones quizá preocupada por el saldo de su tarjeta de crédito, mas no por el miedo a un desplome de la moneda. El peso ha mostrado sostenidamente una sorprendente fortaleza. Hoy se cotiza a 16.50 en casas de cambio de la frontera norte. Se ha revaluado 5 pesos en relación con el tipo de cambio que había al terminar el sexenio del presidente Peña Nieto. Contribuyen a la estabilidad las reservas internacionales del Banco de México. La semana anterior cerraron en 216 mil 903 millones de dólares. En diciembre de 2018 eran de 174 mil 609 millones. Han crecido en 42 mil 294 millones de dólares en el sexenio del presidente López Obrador, con Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del banco central.

Cuauhtémoc deja el gobierno