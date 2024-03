Bel Trew

The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de marzo de 2024, p. 22

Tel Aviv. Funcionarios de Naciones Unidas y trabajadores de ayuda en Gaza han advertido sobre niños delgados como el papel y de una cruel muerte por inanición dentro del territorio sitiado, mientras crece la presión internacional para fraguar un alto el fuego durante las frágiles pláticas que tienen lugar en Qatar.

Después de meses de contienda interna, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el lunes una resolución para demandar una tregua inmediata.

Hamas ha rechazado la propuesta más reciente de un acuerdo de alto el fuego, pues quiere que cualquier tregua conduzca al fin de la guerra. Israel sólo está dispuesto a considerar una pausa temporal en los combates.

Luego de seis meses de guerra, los trabajadores de ayuda advierten que el tiempo se agota para 1.1 millones de palestinos que están al borde de la hambruna o ya experimentan esas condiciones.

En Gaza, James Elder, vocero del Unicef, describió haber visto niños delgados como el papel en un hospital del norte, así como incubadoras llenas de bebés bajos de peso porque sus madres están desnutridas.

Se está obstruyendo la ayuda que salva vidas. Se pierden vidas , expresó. Vi niños cuyo estado de desnutrición es severo, esquelético .

Hablando a The Independent desde el Hospital Europeo de Gaza, cerca de Jan Yunis, que ha sido el foco de uno de los más feroces asaltos israelíes por tierra, veteranos humanitarios señalaron que la situación está más allá de la comprensión .

Las únicas palabras para describirlo son que están delgados como el papel. Son niños y mujeres que literalmente no tienen carne en ellos, lo que sólo complica el proceso de recuperación cuando están heridos , expuso Arvind Das, jefe del equipo del Comité Internacional de Rescate Internacional en Gaza.

Konstantina Ilia Karydi, anestesióloga que trabaja con los técnicos de urgencias en el hospital, calificó de inimaginable la situación. Este hospital tenía una capacidad original de apenas 200 camas, y ahora se ha expandido a mil , comentó. Hay unos 22 mil desplazados de otras partes de Gaza que se albergan en los corredores y en tiendas de campaña dentro del hospital .

Das, quien durante décadas ha participado en respuestas a emergencias en Afganistán, Siria, Sudán del Sur, República Centroafricana de Sudán e Irak, expresó que la catástrofe actual en Gaza va más allá de todo lo que ha visto.

Advirtió que, aun si se logra un alto el fuego, se necesitaría abrir de inmediato todos los puntos de acceso a la franja para manejar esta crisis sin precedente .

Creí haber visto todo, que había visto lo peor, pero no era así hasta ahora , declaró a The Independent, y añadió: me destroza el corazón .

Las agencias de la ONU han culpado a Israel por restringir la ayuda a Gaza, lo cual consideran un posible crimen de guerra, acusación que Israel niega con vehemencia.

Parece no haber fin a la vista para la guerra que surgió en octubre pasado, cuando militantes de Hamas lanzaron un sangriento ataque en el sur de Israel, en el que mataron a unas mil 200 personas y tomaron unos 250 rehenes, de los cuales 134 permanecen en el enclave sitiado. Desde entonces, según médicos palestinos, el bombardeo israelí sin precedente contra la franja de 42 kilómetros ha matado a más de 32 mil palestinos, en su gran mayoría mujeres y niños.