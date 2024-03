Elio Henríquez

Miércoles 27 de marzo de 2024, p. 27

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El agotamiento de los manantiales por la sobrexplotación y el desperdicio ha provocado que se agudice el desabasto de agua en este municipio y las quejas aumenten.

Llevamos dos semanas sin el líquido , dijo un ama de casa del barrio de El Cerrillo, en el centro de la ciudad.

La mujer, quien pidió no mencionar su nombre porque si no, menos me dan agua , comentó que desde hace muchos años ese barrio ha sufrido con el desabasto.

No sabemos por qué el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) nunca ha arreglado el problema; llevamos muchos años con la misma situación; seguido nos dejan sin el líquido hasta dos semanas o más , expresó.

Hace muchos años nos daban el recurso todos los días, después tres veces a la semana y ahora sólo dos; a algunas colonias sólo les dan una vez a la semana; a saber cómo le hace esa pobre gente , lamentó.

El argumento de las autoridades de Sapam ha sido siempre que El Cerrillo está en una parte alta de la ciudad, lo que dificulta que llegue el recurso con presión, además de que la tubería del centro tiene más de 50 años.