Miércoles 27 de marzo de 2024, p. 27

Toluca, Méx., Un juzgado del Poder Judicial del estado de México concedió el cambio de medida cautelar a Raymundo Martínez Carbajal, ex alcalde de Toluca, acusado de secuestro exprés, con fines de extorsión, debido a que en abril de 2023 ordenó privar de la libertad a su ex suegro, para presionar a su ex esposa, Viridiana Rodríguez.

Por ello, ayer a las 22:39 horas, el político priísta salió del penal de Santiaguito, donde fue recluido en enero pasado tras ser detenido en la Ciudad de México. El impartidor concedió el cambio de prisión preventiva oficiosa al de libertad condicionada y fijó en su resolución que Martínez Carbajal pague una garantía económica, cuyo monto no fue revelado.

Además, se le obligaría a acudir semanalmente al juzgado a firmar y se le impuso la limitante de que no podrá acercarse ni tener comunicación ni con la víctima (el ex suegro) ni con la ofendida (la ex esposa).

Raymundo Martínez presionaba a su ex pareja para que le devolviera unos diarios que había escrito donde revelaba pasajes de su vida íntima. Luego de conseguir su objetivo, dejó en libertad al papá de quien fue su pareja sentimental.