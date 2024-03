Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de marzo de 2024, p. 26

León, Gto., El arzobispo de esta ciudad, Alfonso Cortés, pidió a los feligreses no votar el próximo 2 de junio por Morena, partido que impulsa la despenalización del aborto en todo el país. Lo anterior, durante una de sus homilías, a pesar de que la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas prohíbe a los ministros involucrarse en actividades políticas y proselitistas.

Pero no sólo eso, la Provincia Eclesiástica del Bajío –integrada por la arquidiócesis de León, así como por las diócesis de Irapuato, Celaya y Querétaro– realizó talleres en varios municipios de la entidad para promover que los católicos no sufraguen por institutos políticos que no respetan la vida desde su concepción y la familia tradicional.

Ante esta situación, Alma Alcaraz Hernández, candidata de la alianza Morena-PVEM-PT a la gubernatura de Guanajuato, demandó que la Secretaría de Gobernación investigue la realización de talleres para orientar el voto y señaló que la Iglesia católica no debe inmiscuirse en temas político-electorales.

Hacemos un llamado muy respetuoso a una de las instituciones que alimentan la parte espiritual, y yo pido a la Iglesia católica que se dedique a esa área, que respete lo que dice la Constitución , exhortó.

Agregó que vivimos en un Estado laico donde se debe separar a la Iglesia de los asuntos del gobierno y la política. La tarea que ellos tienen es mucho más elevada que el tema de los comicios, es más profunda que el tema electoral , consideró.

–¿La Iglesia católica debe sacar las manos del proceso electoral?

–Claro, que se retiren del tema de la contienda electoral porque no les corresponde, que se apeguen a lo que dice la Constitución, respetuosamente pido que saquen las manos del proceso.

–¿Debe intervenir la Secretaría de Gobernación?

–Creo que debería revisar, llamarles la atención o aplicar sanciones si corresponde; que haga su tarea, se aplique y revise el proceder de la Iglesia en esta entidad.

Alcaraz Hernández mencionó que Morena analiza el tema desde el ámbito comicial para determinar si interpone una queja en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).