Con 40 millones de discos vendidos en el mundo y cuatro premios Grammy obtenidos de forma consecutiva, el cantante neoyorquino señaló que “todos somos un solo planeta, pero siento que a veces estamos confundidos. En la actualidad percibo que en general no entendemos cómo vivir los unos con los otros; muchos entienden que lo distinto debe extinguirse o no aceptarse. ¿Por qué no se acepta lo que es diferente? ¿Por qué si uno es diferente se tiene que eliminar? Hay mucho poder en la mente de todos nosotros y quizá no nos damos cuenta. Somos muy inteligentes y podríamos hacer grandes cosas.

“Una de mis nuevas canciones, Human, alude a la necesidad de ser nosotros mismos y de convivir con los demás, no es antitecnología, sino una pieza que habla de ser auténticos, de tomar tu camino, de seguir tu destino, de experimentar sobre la Tierra, de poder ser humano y de amar a los demás. Lo que más me enorgullece es estar aquí, esta vida tan extraordinaria que tengo. Me siento motivado y feliz con mis familiares; recibí una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y me acompañaron mi hija y mi hermano, entre otras personas muy queridas. Siento como si acabara de empezar después de 35 años de carrera”, aseguró.

“La canción Human habla de hacer todo en tu vida mejor mientras TK421 es una metáfora de Star Wars, pero también hay una referencia a la película Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson. Dios nos da un regalo y un camino personal, pero a veces queremos el obsequio de los demás. Somos más poderosos cuando nos apegamos a nuestra autenticidad.”

Para Kravitz, el pueblo mexicano tiene calidez, amor, orgullo, belleza e integridad, mismos sentimientos que encuentro en Bahamas (de donde es mi madre). Los mexicanos son cálidos, familiares, abren los brazos, aunado a que la estética, la cultura, la comida de este país me fascina. Amo el sotol, bebida artesanal elaborada en Chihuahua. Agradezco cada día y noche por estar vivo. En este momento estoy preparando una gira, pero disfruto comunicarme con los internautas; me gusta recibir sus mensajes de amor. La música siempre ha sido mi prioridad, cambió mi vida. Por esa razón, trato de utilizarla para hacer algo positivo. Tiene el poder de transformar .

Las visitas del intérprete de All my Life a nuestro país no sólo son motivo de júbilo, sino también han despertado el humor y la creatividad de los internautas, que han compartido cientos de imágenes graciosas del cantante.

Lenny se volvió tendencia en las plataformas cuando difundió hace unos años en su cuenta de X (antes Twitter) una foto suya paseándose por la colonia Mixcoac de la capital mexicana, lo que provocó una avalancha de memes divertidos y creativos.

Sin embargo, su producción musical, su personalidad e incluso su forma de vestir sigue inspirando a millones de personas, como los millenials, que lo han llegado a calificar de ícono de la cultura popular del siglo XXI . Considerado símbolo sexual, el músico fue postulado este año para formar parte del Salón de la Fama del Rocanrol.

Blue Electric Light es el decimosegundo álbum de estudio de Kravitz y será lanzado por Roxie Records, con la distribución a cargo de BMG Rights Management. Reúne 12 canciones, entre ellas, Let It Ride, Love Is My Religion, Heaven, Spirit in My Heart y Blue Electric Light.

Se trata del primer disco del artista desde Raise Vibration (2018). La grabación se realizó en su estudio en las Bahamas y él ejecutó la mayoría de los instrumentos con la contribución de su colaborador frecuente Craig Ross.