Desde hace ya algún tiempo en el deporte se fomenta la igualdad, no sólo en el número de participantes, sino en la consecución de resultados. Nuestro país no es la excepción y hasta el momento tenemos casi una paridad en cuanto a plazas ganadas. Hay mucho talento en ambas ramas .

La arquera Alejandra Valencia, medallista mundial y olímpica, será una de las atletas que aportará experiencia a la representación nacional.

El ex titular de la Conade habló sobre algunas inquietudes que le han expresado los seleccionados a pocas semanas de los juegos.

Muchos me han pedido viajar con sus entrenadores o algunas personas de sus equipos; no podemos llevar a todos, pero trataremos de ser lo más justos. Otros me han comentado su preocupación por la forma en la que se transportará su equipamiento de competencia, así que estamos afinando todos esos detalles para que los atletas cuenten con todo lo necesario.

Hasta el momento el país está cerca de llegar a las 70 plazas obtenidas de las 110 a las que se aspira.

Todavía están los procesos clasificatorios, hasta hoy tenemos en la lista a poco más de la mitad del objetivo y hay buenas sensaciones en la integración de la delegación. Vienen meses claves en los que los deportistas deberán priorizar las competencias para alcanzar un lugar en el equipo.

Buscar más patrocinios es otro de los objetivos de la jefatura y el Comité Olímpico Mexicano.

Buscamos convenios que no sólo sean para París, sino a largo plazo, vamos avanzando con eso. En lo que se refiere a la Villa Olímpica México ya tiene asignado su edificio y sólo resta coordinar los vuelos para que lleguen con tiempo de aclimatación.

A De la Garza le gusta vivir de cerca el proceso de clasificación de los seleccionados.