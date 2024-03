Ap

Miércoles 27 de marzo de 2024

Madrid. Vinicius Junior fue el centro de atención en el partido amistoso con el que se buscó generar conciencia sobre la batalla contra el racismo, tras una serie de episodios en que la afición ha insultado al delantero del Real Madrid. Con el empate 3-3 entre Brasil y España, los reflectores se focalizaron en el brasileño, quien un día antes rompió en llanto al hablar de los constantes actos discriminatorios que ha sufrido en territorio español.

Antes del silbatazo inicial, los jugadores brasileños ingresaron al campo vistiendo chaquetas negras de cara al encuentro, con el mensaje Una sola piel, una identidad , en apoyo a la lucha de Vini.

Después de una actuación discreta, Vinicius recibió aplausos en el Santiago Bernabéu, su casa, cuando fue remplazado a los 71 minutos. El brasileño de 23 años fue capitán.

El encuentro fue pactado por dirigentes de ambas selecciones en medio del escándalo que ha perseguido a Vinicius desde hace 10 meses, durante un partido de la liga española disputado en Valencia, precedido por aquel muñeco colgado en un puente de Madrid con el nombre de delantero.

Muchos pensaron que aquellos hechos marcarían un parteaguas en el combate contra el racismo en el futbol español. Sin embargo, otra ola de abusos ocurrió hace apenas unos días, incluido uno en que algunos seguidores del Atlético de Madrid corearon Vinicius chimpancé antes de un partido y otro en que algunos aficionados del Barcelona habrían gritado Muere, Vinicius .