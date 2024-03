s La jugadora de Tigres Greta Espinoza (14) y la ex americanista Scarlett Camberos (derecha) son el claro ejemplo del desamparo en que están las futbolistas mexicanas, pues su acosador fue detenido, pero después puesto en libertad. Foto @greta13 y @scarlett_camberos

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de marzo de 2024, p. a10

Desde febrero de 2017, cuando la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro) sentó sus bases para representar ante la Federación Mexicana de Futbol los intereses de cientos de jugadores afiliados en las diferentes categorías, incluida la Liga Mx Femenil, los casos relacionados con violencia de género, acoso, hostigamiento y otras formas de discriminación son discutidos sin un departamento especializado en políticas de prevención.

En diferentes mesas de trabajo, la ex mundialista y actual jugadora del club Pachuca, Mónica Ocampo, integró el comité directivo del organismo como vocal del torneo de mujeres. Su intención era velar por los derechos de sus colegas mediante el diálogo con los directivos. Después de siete años, no sólo se desconoce cuál es la estructura del área, sino también los alcances que tiene ante situaciones perjudiciales por conductas inapropiadas, como las que varias integrantes de la Primera División han revelado de manera anónima.

Estamos en ese proceso, no tenemos un plazo establecido. Daremos el anuncio en el momento adecuado , dice a La Jornada el coordinador jurídico de la AMFPro, Daniel Cisneros, sobre un ramo que, en 2022, el presidente Álvaro Ortiz incluyó entre sus proyectos base. Hay ex jugadoras que se están encargando de esa parte, ayudándonos a tener un mayor acercamiento para resolver las problemáticas e inquietudes que existen, pero no tengo autorizado mencionar sus nombres. Aún se está formando .

Con el anuncio en junio pasado de un protocolo para prevenir ca-sos de acoso, hostigamiento y violencia de género, en un acto encabezado por autoridades de la Liga Mx Femenil y la FMF, al menos ocho clubes han sido capacitados en sus planteles profesionales con un total de 387 personas, según datos oficiales. Entre marzo y abril se atenderá a los 10 restantes, en una prime-ra etapa que también incluye a la Comisión de Árbitros y selecciones nacionales.