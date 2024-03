En años más recientes, estudios sobre otros animales, como los cuervos y los peces, han demostrado que también utilizan algunos gestos sencillos para, por ejemplo, señalar objetos o mostrar algo de interés, lo que se denomina gesto deíctico. Sin embargo, los gestos simbólicos, como mostrar la mano abierta para indicar después de ti , requieren habilidades cognitivas complejas, y no hubo evidencia concluyente que respalde la existencia de tales habilidades en animales distintos de los humanos.

Un pulgar hacia arriba, un gesto de despedida o señalar un libro en un estante, y muchos más gestos son parte integral de cómo nos comunicamos. Alguna vez se pensó que eran utilizados exclusivamente por humanos, hasta que observaciones más detalladas de grandes simios, como chimpancés y bonobos, revelaron que ellos también mueven sus cuerpos para comunicarse de forma no verbal.

Por tanto, los investigadores de la Universidad de Tokio se sorprendieron al encontrar pruebas claras del uso de gestos simbólicos por un pequeño pájaro salvaje, el herrerillo japonés.

En nuestro reciente descubrimiento, revelamos que esta especie utiliza gestos para comunicarse con su pareja , afirmó en un comunicado Toshitaka Suzuki, profesor de esa casa de estudios.