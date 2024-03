El álbum fue mezclado por Kurt Martinez con el objetivo de forjar una conexión más profunda entre los oyentes y la madre naturaleza, mientras los derechos de autor del disco van a ser destinados a la organización benéfica EarthPercent, que ofrece a la industria musical una forma de apoyar a las organizaciones con mayor impacto en la lucha contra el cambio climático.

He tenido la suerte de viajar por todo el mundo y escuchar lo mejor de la naturaleza. A menudo descuidamos las alegrías que nos brindan los sonidos de la Tierra frente a las vistas que nos ofrece, pero realmente van de la mano. Me produce un gran placer trabajar con Dolby en este proyecto para revelar algunos de los sonidos más inspiradores que he escuchado en mis viajes. Espero que las pistas transporten a los oyentes al corazón de estas maravillas naturales, al lugar donde originalmente coloqué mis micrófonos: Dolby Atmos ayuda a llevarlos allí , explicó Watson en un comunicado de la entidad.