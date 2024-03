S

on las 12 del día. Decenas de jóvenes, ataviados con uniformes escolares, leen al unísono en voz alta el El sueño de Pancho Villa , de John Reed, en el Teatro Isauro Martínez, de Torreón. Los acompañan, a través de Internet, alumnos de muchas escuelas en Chihuahua, Coahuila, Durango y Michocán.

La lectura colectiva del texto, parte del capítulo 8 de México insurgente, dentro del hermoso edificio de estilos neogótico, bizantino y morisco, es como la puesta en escena de una poesía coral. Aunque no sea su propósito, es un homenaje a los 100 años de la publicación de este libro en inglés.

Ironías de la historia, como si no hubiera pasado un siglo de su escritura, las palabras del Centauro del Norte estremecen: “Cuando se establezca la nueva República, no habrá más ejército en México. Los ejér­citos son los más grandes apoyos a la tiranía. No puede haber dictador sin ejército. Pondremos a trabajar al ejército […]. En los otros días recibirán instrucción militar, la que a su vez, impartirán a todo el pueblo para enseñarlo a pelear”.

El recital fue parte de la ceremonia en que la Fundación John Reed y el Proyecto Cultural Revueltas entregaron la Presea a la Trayectoria Periodística que lleva por nombre el del autor de Diez días que conmovieron al mundo a la dramaturga Sabina Berman y al autor de estas líneas.

No obstante ser uno de los más grandes cronistas del siglo XX, al Mister (como lo llamaban sus amigos de la División del Norte), en su natal Portland, Oregon, sólo hay en su honor una banca en un parque con una placa en la que se indica que nació allí y que escribió Ten days that shook the world.

En contraste, sus restos descansan en la Plaza Roja de Moscú, al pie de las murallas del Kremlin. Sobre su nicho hay una piedra de granito en la que reza: John Reed. Delegado de la Tercera Internacional. 1920 . Y en tierras villistas se creó una Fundación y una presea que lleva su nombre, manteniendo viva su memoria y obra.

Como recuerda Alfredo Varela, su prologuista a la edición argentina de México insurgente, la obra fue casi desconocida para el público hispano durante décadas. Se imprimió en nuestro país hasta 1954, 40 años después de su aparición en inglés. Circuló, sin apoyo oficial, poco después de que Martín Luis Guzmán escribió Memorias de Pancho Villa. Sin embargo, se impuso como clásico entre lectores de todas las edades, y en materia prima para la extraordinaria película de Paul Leduc, Reed, México insurgente (1970).

En el centro de esta iniciativa de recuperación de la obra de Johnny el Rojo se encuentra el Proyecto Cultural Revueltas, conducido por el profesor José Gerardo Alvarado. La institución promueve la lectura y la cultura, recuperando textos de valor histórico que fortalecen la identidad nacional, y que son interpretados en voz alta por grupos escolares. Tiene su sede en Villa Juárez, Lerdo, en la antigua hacienda La Floresta, en la que Rodolfo Fierro pasó por las armas a decenas de federales, el 29 de septiembre de 1913. Sus oficinas están llenas de placas conmemorativas, fotos de la familia Revueltas y del profesor José Santos Valdés.