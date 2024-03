Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Martes 26 de marzo de 2024, p. 14

La exportación de 1.3 millones de cabezas de ganado vivo de México a Estados Unidos se verá afectada con el etiquetado voluntario Product of USA establecido por ese país, ya que habrá un costo extra de al menos 80 dólares por unidad para el ganadero mexicano, pues el productor de ese país no cargará con ese gasto, señaló Fernando Mayer, director de Asuntos Económicos e Internacionales de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

Destacó que en 2023 se exportó esa cantidad de cabezas, sobre todo de Sonora y Chihuahua, que sumadas a 250 mil toneladas de carne de res procesada, implica ventas por más de 5 mil millones de dólares, un valor más importante que el del aguacate y las berries, sólo por debajo del tequila y la cerveza.

Explicó que el etiquetado, que se aplicará de forma voluntaria en 2026 en la venta de la carne al consumidor final, afecta a los becerros vivos que el país exporta, ya que en un etiquetado similar aplicado hace casi una década, el costo subió unos 80 dólares por cada cabeza.

El costo es resultado de la segregación que los ganaderos estadunidenses deberán hacer de los becerros mexicanos, ya que deberán estar separados de los de ese país para su crecimiento, alimentación y procesamiento. Este costo extra no lo querrán pagar, y será cargado a los mexicanos. Sin el etiquetado los animales importados por Estados Unidos se desarrollan junto con los de ese país.

El becerro no importa dónde nazca, es de edad y peso liviano, pasa la mayor parte de su vida en el proceso de engorda, manejo, sanidad y alimentación; no hay por qué discriminarlo, no hay motivo comercial , indicó.

Ingresos afectados

La exportación de becerros ha sido estable desde hace unos siete años, arriba de 700 mil cabezas, y estimó que no bajarían las ventas, pero sí habría una afectación al ganadero mexicano en sus ingresos.

Mencionó que se trabaja de la mano con Canadá, país que se verá afectado sobre todo por el cerdo. Estados Unidos manda animales a ese país para su crecimiento y ya no lo podrá hacer.

Agregó que las secretarías de Agricultura y Economía señalaron que van a defender al sector si hay alguna afectación, y se buscará tener un diálogo antes de que haya disputa comercial y se presentarán elementos a las autoridades para ir a la Organización Mundial de Comercio o al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El sector bovino carne en el país enfrenta retos este año que amenazan su sostenibilidad y competitividad, entre ellos el aumento de los costos de producción, por el incremento en el precio de insumos esenciales, como la alfalfa, el pasto y los combustibles, consideró Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.