Aclaró que está consciente de que la nave se encuentra –de acuerdo con el reporte de la Secretaría de la Marina– a mil 600 metros de profundidad, lo que ha impedido que se llegue hasta ellos.

Por eso tratamos de ser escuchados por el gobierno o por cualquier persona que nos pueda ayudar; que la búsqueda no pare .

Sólo necesita saber dónde está

Cuando se le preguntó qué respuesta ha tenido de parte de las autoridades, Martínez respondió: “Nos han dicho que sigue la búsqueda, pero no dicen en qué han avanzado; les he repetido: ‘así se van a tardar 10 años mientras notengan (el equipo) lo esencial no van a llegar’. ¿Qué les cuesta, no sé, mandar una cámara o algo que pueda bajar para que nos digan a las madres: ‘Sí, aquí está su hijo’? Porque nosotros no sabemos exactamente en dónde están nuestros hijos, y eso es lo único que necesitamos y que deseamos”, expuso la madre.