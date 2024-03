De La Redacción

Martes 26 de marzo de 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador subió anoche a sus redes sociales la entrevista completa que tuvo con el programa 60 Minutos, de la cadena CBS News, en la que uno de los temas que abordó fue el tráfico de armas desde Estados Unidos a México y cómo está relacionado con la violencia en territorio nacional y el alto consumo de drogas en el vecino del norte.

A pregunta de la periodista Sharyn Alfonsi sobre si piensa que las cinco empresas denunciadas por el gobierno mexicano tienen idea que sus productos terminan en manos de los cárteles, el mandatario se dijo seguro de que lo saben.

No soy un iluso, detrás del negocio de las armas hay muchos intereses . Agregó que las organizaciones que defienden la venta de armas aportan recursos a muchos candidatos a cargos de elección popular en Estados Unidos para financiar sus campañas. Hay muchos intereses que los legisladores protegen .

En otra parte, sostuvo que el fentanilo no se fabrica en México, y más adelante reconoció que sí, aunque es mayor la producción, dijo, en Estados Unidos, además de que también se desarrolla en Canadá.

–¿Está usted diciendo que el fentanilo no se produce en México?

–No, no. Aquí llegan precursores químicos, las sustancias, no se hace el fentanilo.

–¿El Departamento de Estado dice que casi todo el fentanilo proviene de México?

–Nosotros tenemos otros datos. El fentanilo se produce en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y los precursores químicos vienen de Asia. La fabricación se hace en Canadá, en Estados Unidos y también en México, aunque en menos proporción que en Estados Unidos.

Sobre a quién preferiría como ganador en los comicios de Estados Unidos, sostuvo que no le corresponde opinar al respecto y que la decisión recae en los electores.

Ante la insistencia de la periodista sobre qué recomendaría a los ciudadanos de ese país, señaló: “Yo le diría al elector estadunidense, en términos imaginarios, porque no tengo por qué involucrarme en estos asuntos, le diría que se informe más y que se busque siempre atender las causas, que no le crean mucho a los candidatos cuando están buscando los votos, que sea muy cautelosa o cauteloso, precavido, que se informe bien, que no le crea tanto a los medios porque son de manipulación… que actúen con cuidado”.