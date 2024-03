Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 26 de marzo de 2024, p. 7

Chilpancingo, Gro., Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa ratificaron el acuerdo de asistir a su próxima reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador acompañados por su equipo de abogados y asesores; advirtieron que de no ser así, no iremos; es evidente que el mandatario está maniobrando con el objetivo de dividirnos , acusó Cristina Bautista Salvador.

En entrevista telefónica, explicó que el viernes pasado el Comité de Madres y Padres de familia acudió a la Normal de Ayotzinapa, a una junta con los integrantes del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón y los litigantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, encabezados por Vidulfo Rosales Sierra.