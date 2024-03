Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 26 de marzo de 2024, p. 4

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, sostuvo que no viviría en Palacio Nacional porque no me siento un emperador para vivir en un Palacio , y anunció que, de ganar los comicios, trasladaría la residencia presidencial nuevamente a Los Pinos, donde podría vivir en las cabañas remodeladas por Vicente Fox, mismas que también fueron ocupadas por Felipe Calderón.

Durante su conferencia de prensa, la abanderada de la oposición se refirió, además, a las quejas de radiodifusores que llevaron al intento de boicot contra La Hora Nacional, y se pronunció porque el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue el contenido de dicho espacio, al considerarlo algo inmoral y una promoción que favorece a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena y sus aliados. A la morenista le debería dar vergüenza esa trampa que hace todos los días violando la ley , expresó.

Gálvez expuso que de ganar la contienda regresaría las oficinas del Ejecutivo federal a Los Pinos, en el Bosque de Chapultepec, y donde establecieron su casa presidencial casi todos los mandatarios desde Lázaro Cárdenas.