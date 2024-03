Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 26 de marzo de 2024, p. 4

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó ayer su plan en materia de salud que, indicó, se diseñó a partir del derecho constitucional al acceso a la salud, y que busca consolidar las instituciones del sector. Vamos a tomar el sistema como se queda ahora, con sus avances , expuso.

El modelo con 10 puntos, y que fue explicado por el doctor David Kershenobich, incluye entre otros aspectos, fortalecer el programa Salud casa por casa; la atención especial a mujeres desde el embarazo y a sus hijos en los primeros mil días de vida; la toma móvil de muestras; que Birmex continúe como encargado de la compra consolidada y distribución de medicamentos, y el expediente médico electrónico.

Somos los únicos que tenemos como convicción que el acceso a la salud es un derecho. No es una mercancía, no es un privilegio. No se trata de que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud, o del viejo Seguro Popular que no resolvió los problemas y generó corrupción, sino consolidar un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar , ofreció Sheinbaum.

Durante la presentación del documento, en el Museo Interactivo de Economía, en el Centro Histórico, la ex jefa de Gobierno capitalino afirmó que su propuesta parte del principio previsto en el artículo cuarto constitucional, del acceso a la salud como un derecho humano.

Está bien que exista la medicina privada, pero es para quienes tienen los recursos. Lo que queremos es consolidar y fortalecer las instituciones públicas: la Secretaría de Salud y sus funciones, el papel de Birmex y de la Cofepris; el IMSS, el Issste y el IMSS-Bienestar , expresó.

A su vez, el doctor Kershenobich, ex director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, desglosó el plan.