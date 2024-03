Emir Olivares y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 26 de marzo de 2024, p. 3

“Yo pensaba que ya no existía La Hora Nacional (…) antes era como Tafil, y se atrevieron a censurarla, es algo inédito”, apuntó sorprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A la par, calificó de afanositos y ganagracias a los directivos de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) por recomendar a sus afiliados suspender la transmisión de ese programa, haciendo eco de la denuncia presentada por el PAN al alegar que en ese espacio se hacía propaganda en favor del gobierno federal y la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

“Es increíble, eso es también algo inédito. No cabe duda que estamos viviendo tiempos interesantes. Yo pensaba que ya no existía La Hora Nacional. Pregúntele a la gente sobre La Hora Nacional. Y se atrevieron a censurarla, es algo inédito. A lo mejor ahora está más escuchada, pero antes era como un Tafil, y ahora no. La censuraron”, comentó a pregunta en la mañanera de ayer en Palacio Nacional sobre el fracaso del boicot contra esa emisión, con 87 años de historia y que se transmite todos los domingos a las 10 de la noche por más de mil 700 estaciones de radio del país.

El mandatario evidenció ciertas dudas sobre el proceso y se refirió a que el intento para que no se transmitiera el programa se dio por parte del Instituto Nacional Electoral. Su vocero, Jesús Ramírez, le aclaró que fue la CIRT la que había recomendado no transmitirla. La cámara, claro, afanositos, se apuraron a censurar , mencionó entonces.

Cuando se le comentó que una emisora no transmitió La Hora Nacional, refirió que la mayoría de los medios forman parte del bloque conservador , aunque garantizó que se respetará la libertad de expresión. Todos se han portado muy bien, están enojados y hacen sus pucheros, pero se portan bien .

Recomendó a los medios públicos que, aunque estén exagerando y actuando de manera tendenciosa los del INE, los del tribunal , hagan caso de las medidas cautelares en el contexto electoral para no exponerse.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo criticó que ciertos actores de la oposición se digan demócratas, pero en los hechos han llamado a impulsar una guerra sucia.

“Cualquier ciudadano debe actuar de manera responsable. No es posible que se invoque a la democracia y al mismo tiempo se esté planteando, se esté proponiendo que haya guerra sucia.”

El tabasqueño refirió que las campañas sucias no funcionan, pues recordó que pese a la millonaria suma que se ha impulsado para dañar a su gobierno, como la etiqueta AMLO narcopresidente , no han funcionado y por el contrario la transformación tiene altos niveles de popularidad entre la ciudadanía.

El instituto sólo analizará la queja de panista// Será el TEPJF el que decida si amerita multas a concesionarios de radio y televisión

Lilian Hernández Osorio