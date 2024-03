E

l concepto de familia cambia con el tiempo. Durante muchos años la familia nuclear, compuesta por padre, madre e hijos, fue considerada la base de la sociedad. En el campo predominaba la familia ampliada, en la cual se integraban abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos.

Las nuevas familias son múltiples y no necesariamente se basan en las relaciones de sangre. Los hogares integrados por madres e hijos, en donde el padre no está presente, ganan terreno. Otro esquema común es el de parejas que, casadas o no, deciden no tener hijos, prefieren vivir con libertad o cambian la paternidad por la adopción de alguna mascota.

Las parejas del mismo sexo también son cada vez más comunes y aceptadas en una sociedad tradicional y machista. También hay relaciones entre dos, tres o más personas que comparten el mismo hogar, pero sin depender económicamente unos de otros.

Otros casos comunes son los segundos y terceros matrimonios, en donde se comparte la responsabilidad de los hijos de uno o de ambos. También florece la relación entre padres con hijos adultos, a veces cuarentones o cincuentones que rehúsan dejar las comodidades de la casa familiar.