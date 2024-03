M

orena y sus aliados están solicitando al Instituto Nacional Electoral que excluya como moderador del primer debate presidencial al conductor Manuel López San Martín, de Tv Azteca y MVS, programado para el 7 de abril. ¿Motivo? Ha mostrado cierta tendencia contraria a la 4T. Recientemente denostó al ex subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Habría expresado en su programa: Al apestado Hugo López-Gatell no le dieron candidatura en Morena y el presidente López Obrador lo recoge, lo saca de la basura, y se lo trae como asesor en materia de salud a su gobierno. El hombre que mintió, el hombre que se equivocó en todo, un hombre que provocó un montón de muertos durante la pandemia, vuelve . No cuestionan, en cambio, a la conductora de Televisa, Denise Maerker, a quien consideran una profesional idónea para desempeñar la tarea. López San Martín fue propuesto por la consejera de filiación panista Carla Humphrey, en la comisión encargada del tema de los debates. También intentó incorporar a la coordinadora del Signa Lab del Iteso, Rossana Reguillo, para la selección de las preguntas del público, pero la vetó Morena, y fue excluida.

Mitofsky también

Claudia Sheinbaum se mantiene adelante de las preferencias electorales, en la misma línea que ha seguido desde la precampaña, y ahora la campaña, presidencial. Aunque Consulta Mitofsky ha tenido tropiezos, sigue estando entre las encuestadoras que son tomadas en cuenta. La muestra mensual de marzo Tendencias electorales rumbo al 2 de junio 2024 , realizada para El Economista, revela una preferencia bruta de dos a uno, ya que cinco de cada 10 electores (50.5 por ciento) dijo que votará por la candidata de Morena, PT y PVEM, mientras 30 de cada 100 (28.8 por ciento) se inclinó por Xóchitl Gálvez, la contendiente de PAN, PRI y PRD. Y sólo 4.8 por ciento respondió que sufragará por el emecista Jorge Álvarez Máynez. A dos meses y días de las elecciones, el factor más importante es el tiempo. Es lo que le falta a Xóchitl para alcanzar eventualmente a Claudia.

