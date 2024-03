Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 26 de marzo de 2024, p. 24

Madrid. En España no se trata de una revisión colonial porque en España no se ha practicado el colonialismo en los museos. España no tenía colonias, tenía virreinatos , señaló Marta Rivera de la Cruz, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y delegada de Cultura, Turismo y Deporte.

Sus declaraciones se refieren al debate abierto en el país en torno a la descolonización de los museos estatales, que pretenden no sóla la devolución de algunas piezas artísticas y arqueólogicas que obran en poder del Estado español, sino también, y sobre todo, asumir una nueva forma de entender el arte, que no se base exclusivamente en los cánones occidentales.

En entrevista con la agencia de noticias Europa Press, Rivera de la Cruz, quien también es escritora y ha tenido varios cargos públicos, el anterior fue el de consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, afirmó que en las colonias de España en América tampoco hubo expoliación .

Esta funcionaria madrileña comenzó su andar en la política en el partido liberal Ciudadanos, el cual ya está al borde la desaparición, y de ahí dio el salto a cargos públicos en gobiernos del derechista Partido Popular (PP). El Ayuntamiento de Madrid, gobernado con mayoría absoluta del PP, la nombró máxima responsable de la Cultura de la ciudad, de ahí que se refiera a las cuestiones del patrimonio y las políticas públicas en torno a los museos.

A la pregunta de esa política que pretende aplicar el ministro de Cultura del gobierno español, Ernesto Urtasun, de la coalición de izquierdas Sumar, Rivera de la Cruz aseguró que eso no tiene sentido y que es un tema que en España no se sostiene .

Señaló: “cuando uno viaja por América Latina ve que todo aquello que se obtuvo en excavaciones, que por cierto sufragaba el reino de España, se ha quedado in situ, o sea, no se ha traído aquí. España no expolió a sus países para traerse las cosas que encontraba”.