“Nuestro voto no representa –y repito eso– no representa un cambio en nuestra política”, insistió poco despues del voto en la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Casa Blanca John Kirby, en Washington. Nada ha cambiado en nuestra política. Nada .

Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del centro de análisis Quincy Institute en Washington, interpretó la abstención de Estados Unidos como el primer indicador real de que la presión por activistas en este país exigiendo un alto el fuego está funcionando. Toda la presión doméstica sobre Biden para dejar de bloquear un alto el fuego está teniendo un impacto. La presión está funcionando. Sin ella, Biden hubiera emitido un veto sobre la resolución , escribió.

Según la Carta de Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo de Seguridad son legalmente vinculantes para los 193 países miembros de la organización, y varios gobiernos llamaron para la implementación inmediata de esta decisión. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, agregó que esta resolución tiene que ser implementada. El fracaso (en hacerlo) sería imperdonable .

En el Departamento de Estado, el reportero veterano de la agencia Ap Matt Lee preguntó al vocero Matthew Miller si esperaba que Israel anunciara un alto el fuego como resultado de la resolución. No lo espero , respondió Miller. La resolución de hoy (ayer) no es vinculante. No emitimos un veto porque sentimos que el lenguaje con relación al alto el fuego y la liberación de los rehenes es consistente con la postura de largo tiempo de Estados Unidos . Más aún, el vocero señaló que más allá de esta resolución, Estados Unidos es parte de las negociaciones regionales para lograr un alto el fuego y la liberación de los rehenes, y se atrevió a comentar: no puedo decir que esta resolución tendrá algún impacto sobre esas negociaciones .

De hecho, el periódico israelí Haaretz reportó que, después de una breve investigación, el Departamento de Estado ha determinado que Israel está cumpliendo con la demanda estadunidense de que respete la ley internacional. No hemos encontrado que estén en violación, o cuando se trata del conducto de la guerra o la provisión de asistencia humanitaria , cita el rotativo.

Más aún, en una ley promulgada por Biden el sábado pasado para financiar al gobierno federal están incluidos otros 3.8 mil millones de dólares en asistencia militar para Israel. Así, con Estados Unidos retóricamente en favor de algún alto el fuego con condiciones, continuará enviando armas que Israel necesita para continuar bombardeando a Gaza, sin condiciones.