a economía tiene un problema intratable con las mujeres. Las estudiantes de bachillerato la evitan. Las universitarias la abandonan. Y es más profundo que la dificultad de atraer a suficientes mujeres a áreas como las matemáticas, las ciencias y las ingenierías. Incluso aquellas que llegaron a la cima de esas disciplinas, como Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, consideran que los economistas son una camarilla tribal con modelos defectuosos.

Una de las razones del rechazo femenino a este campo de estudios es el hecho de que gira en torno a un cerdo machista que se presenta como la encarnación de la racionalidad económica. Incontables modelos económicos para una variedad de temas, que van de la demanda de patatas a los efectos del tipo de interés sobre la inflación y la inversión, se basan en el supuesto del Homo economicus: un ficticio simplón hiperracional similar a un Robinson Crusoe que siempre consigue lo que quiere y quiere lo que consigue (entre todas las alternativas viables).

Ninguna mujer sensata puesta frente a este modelo se reconocerá en la descripción de las personas racionales como robots algorítmicos siempre dispuestos a destruir el planeta a cambio de una ínfima ganancia privada neta, siempre incapaces de hacer lo correcto porque es lo correcto. Y a los varones conscientes también les desagrada este Homo economicus, de modo que sólo los más insensibles adoptan a ese hombre como arquetipo del comportamiento racional.

Igual de repelente para las mujeres es la idea de justicia que tiene esta disciplina. Para mostrarse objetivos e imparciales cuando María pide un cambio que perjudicará a Pedro, los economistas adoptaron el consejo de su colega italiano Vilfredo Pareto (simpatizante de Mussolini): una economía científica sólo debe recomendar políticas que beneficien al menos a una persona sin perjudicar a ninguna. En un mundo patriarcal, donde la mayor parte de los activos están en manos masculinas, la eficiencia de Pareto es una defensa acérrima del statu quo sexista.

Y no acaba allí la cosa. Imaginemos cuatro personas o grupos (A, B, C, D) y tres posibles decisiones colectivas (X, Y, Z) que los afectan. Por ejemplo, supongamos que los cuatro (A, B, C, D) son amigos que una semana atrás acordaron que esta noche irán al teatro (X) en vez de ir al cine (Y) o a un restorán (Z). Digamos que sus preferencias son las siguientes:

– A prefiere ir al cine más que al teatro, y al teatro más que al restorán (A: Y > X > Z).

– B prefiere una buena cena al cine, y el cine al teatro (B: Z > Y > X).

– C no tiene preferencia entre el teatro y el cine, pero prefiere cualquiera de los dos al restorán (C: X = Y > Z).

– D elegiría ir a cenar, pero si no es posible prefiere el cine al teatro (D: Z > Y > X).

La pregunta es: ¿deberían cambiar de opinión y en vez de ir al teatro (como planearon en un principio) ir al cine, o tal vez a cenar? La economía tiene una respuesta clara. Si cambian el teatro (X) por el restorán (Z), dos de ellos (A y C) estarán peor que antes, lo que violará el principio de Pareto. Pero si cambian el teatro (X) por el cine (Y), nadie tendrá motivos de queja y tres de ellos (A, B y D) estarán mejor que antes. De modo que los economistas dirán que la decisión justa y racional es descartar el teatro y optar por ir al cine.

Parece lógico. Pero un análisis más cuidadoso revela la insensibilidad de toda la idea. Obsérvese que la recomendación de pasar del teatro (X) al cine (Y) depende solamente de los ordenamientos de preferencias. Ni la identidad de las personas (A, B, C, D) ni los motivos de sus preferencias (X, Y, Z) influyen en el veredicto. Para comprender por qué es escandaloso, pensemos en una historia totalmente diferente que produce los mismos ordenamientos de preferencias.