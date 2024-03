Jim Cason y David Brooks

Martes 26 de marzo de 2024, p. 17

Washington y Nueva York., El presidente Joe Biden prometió incrementar los impuestos a las grandes empresas y los más ricos, pero tres años después apenas se ha iniciado ese esfuerzo y el gobierno de Estados Unidos ha fracasado en gran medida en recaudar unos 688 mil millones de dólares en impuestos federales que no se pagaron a tiempo.

Biden insiste en que está intentando cambiar esto. Miren, soy un capitalista. Si quieres ganar unos millones de dólares, bien. Pero empieza a pagar tu parte justa de impuestos , sermoneó el mandatario en un discurso en Las Vegas la semana pasada. “En 2020, 55 de las empresas más grandes de la lista de las 500 de Fortune (las más grandes de Estados Unidos) obtuvieron 40 mil millones de dólares en ganancias. Pagaron cero en impuestos federales”, señaló el presidente.

Agregó que a partir de 2023, por una nueva ley que promulgó, las grandes empresas tendrán que pagar un impuesto mínimo de 15 por ciento sobre sus ganancias. Más aún, Biden ha prometido que, si es relecto, incrementará esta tasa a un mínimo de 21 por ciento.

En contraste, Donald Trump promulgó leyes para recortar los impuestos a los ricos y las empresas. En este año electoral, los aliados del ex presidente advierten que esas tasas reducidas caducarán en diciembre de 2025 y que si el republicano no es relecto, los impuestos para los ricos podrían incrementarse.

Las tasas de impuestos más altas para personas físicas en Estados Unidos, federales y estatales, están entre 37 por ciento y 50 por ciento en California, según la organización independiente Tax Foundation. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa promedio es de 35 por ciento. Por lo menos en papel, la de Estados Unidos es más alta que la de México.

Sin embargo, pocas empresas o individuos pagan el impuesto que les corresponde y, como indicó Biden, algunos no pagan nada. El Institute on Taxation and Economic Policy, organización independiente, reportó que entre 2018 y 2022 Citibank, Bank of America, AT&T, General Motors y Nike pagaron menos de 5 por ciento sobre sus ganancias. Y ese problema es igual entre multimillonarios individuales.

Hace más de dos décadas, el multimillonario Warren Buffett refirió que él pagaba un porcentaje menor en impuestos sobre sus ingresos que el que pagaba su secretaria. Quien también es el octavo individuo más rico del mundo argumentó que esto era absurdo y que estaba a favor de un tipo de impuesto mínimo a los más ricos como él, lo que hoy día Biden promueve.