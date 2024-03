Ap y Afp

Periódico La Jornada

Martes 26 de marzo de 2024, p. a12

Madrid. El astro brasileño Vinicius Jr aseguró entre lágrimas que cada vez tiene menos voluntad de jugar futbol cuando es objeto de insultos racistas, pero afirmó ser fuerte para mantener adelante su lucha.

La estrella del Real Madrid se pronunció al respecto durante una conferencia de prensa previa al duelo amistoso que se jugará hoy entre las selecciones de España y Brasil bajo el lema Una misma piel , organizado como una reivindicación contra el racismo.

El partido se pactó entre ambas selecciones a partir de los diversos capítulos racistas que ha padecido el astro del Madrid.

Entre ellos destaca cuando fue agredido por aficionados del Valencia, quienes emitían sonidos que simulaban a simios. Vinicius encaró esta violencia y exhibió la discriminación y negligencia que existe tanto en el futbol español como en esa sociedad.

Las cosas han empeorado desde que denuncié lo que me sucedía , indicó la estrella brasileña.

La gente no ha sido castigada y creen que pueden seguir diciendo cosas por mi color de piel e intentar afectar mi juego. Pero podrían hacerlo de otra manera y no tendría ningún problema. Sólo quiero jugar y poder ir a los estadios sin que me molesten por el color de mi piel , mencionó.