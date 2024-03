La iniciativa, que denominaron ley Batres, flexibiliza el derribo de árboles, no considera la cancelación de todas las concesiones vigentes y legaliza la simulación del llamado proceso de consulta vecinal para grandes construcciones mediante la realización de estudios de impacto social.

Tal situación, consideraron, se puede vincular a los constantes intentos del gobierno de reducir el suelo de conservación, pues no se establece cómo y quién define el uso potencial del suelo de conservación para determinar las actividades ahí permitidas.

De facto, el Programa de Ordenamiento Ecológico como instrumento de política ambiental en la ciudad queda sin efecto, al ser sustituido por un programa general de ordenamiento territorial que aún no ha sido aprobado.

Participación real

Destacaron que su demanda siempre ha sido la participación real, libre e informada de los pueblos y barrios originarios, no la de estudios de impacto a través de encuestas de opinión disfrazadas de consulta.

La iniciativa, que se encuentra en el Congreso de la Ciudad de México desde el 20 de marzo para ser aprobada por la actual legislatura, plantea un consejo asesor en el que no existe la obligación de incluir a pueblos y barrios, denunciaron.