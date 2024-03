El efecto práctico de la diferencia de recursos entre uno y otro partido se traduce en la capacidad que tienen para comprar espacios en todo tipo de medios de comunicación y la construcción de una infraestructura cuyo objeto es multiplicar su mensaje entre el electorado. El blanco principal es el sector de los votantes denominado como independiente , cuyo voto no necesariamente está definido por su pertenencia a uno de los partidos políticos. Por varias razones, son electores que no prestan atención a las propuestas de los candidatos; la repetición de la imagen de alguno de ellos tiene un efecto directo en su sufragio.

Lo que está por verse es si el nuevo liderazgo del Partido Republicano, y quienes integran el renovado equipo de campaña, tienen aún tiempo para reconstruir la tambaleante estructura partidaria que garantice el triunfo en las elecciones.

En este contexto, vale detenerse a lo que se ha dado en llamar un sorpresivo giro a la derecha de los votantes latinos quienes tradicionalmente han votado por los demócratas. Efectivamente hay un viraje en favor de los republicanos. Lo que es sorpresivo es que esto se acentúa en el momento que Donald Trump se ha dedicado a satanizarlos con mayor fuerza. La reacción por parte del Partido Demócrata a este fenómeno no se ha hecho esperar y ya hay indicios de que habrá un mayor cuidado en el rescate de la confianza en el este partido por parte de la comunidad latina. No está por demás recordar que la agresión que en contra de los latinos perpetró el ex gobernador de California, Pete Wilson, le costó su relección y tuvo un impacto negativo para los republicanos en toda la nación. Las condiciones no son las mismas, pero no sería extraña una reacción similar nuevamente.

Desafortunadamente, las estadísticas demuestran que el voto latino o hispano es aún marginal respecto a otros sectores.

En este contexto, la pérdida del voto obrero es la que ha hecho más daño al Partido Demócrata, particularmente en las regiones conocidas como cinturones industriales. Para los demócratas sería suicida descuidar nuevamente este sector que, lo que al parecer dio paso a la llegada de Trump a la presidencia hace ocho años.

Sólo cabe añadir que quienes hoy se asustan de la derechización del voto latino son los que desde hace años en lugar de fomentar una cultura que promueva una formación política entre esta comunidad, en cambio, han llenado los medios de comunicación de habla hispana con programas y segmentos de pésima calidad en los que se privilegia la vulgaridad como medio para aumentar el rating y las ganancias.