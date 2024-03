Al respecto, Córdova sostuvo que, evidentemente, hay una simulación de una asignación de recursos para mujeres , porque existe una asignación desproporcionada a los programas cuya finalidad es dar subsidios, los cuales, aunque están etiquetados en el Anexo 13 (sobre igualdad de género), no cuentan con indicadores que nos muestren directamen-te que las están apoyando o que van a influir en la erradicación de la desigualdad o la discriminación hacia ellas .

La Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem) lamentó que 89.23 por ciento del presupuesto para mujeres esté concentrado en programas de transferencia monetaria y asistencia social que no cuentan con acciones puntuales para la disminución de la desigualdad entre mujeres y hombres .

La Ancifem propuso en la cumbre 68 CSW “que haya indicadores de impacto reales sobre las políticas y los programas para las mujeres, porque luego nos encontramos en este pinkwashing, es decir, estas simulaciones de las políticas en las que no hay una evaluación de impacto, no hay medición del funcionamiento de los programas públicos y de cómo se están asignando los presupuestos”. Subrayó que no es suficiente decir que se es un gobierno feminista .

La agrupación propuso también que los países hagan un análisis crítico de los marcos conceptuales de las políticas de género y de igualdad, porque a veces son sumamente sesgados y propusimos la redistribución presupuestaria, que en esta ocasión en la 68 CSW es un tema nodal el financiamiento .