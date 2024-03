Con los cambios, la Cámara también busca cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 24 de enero de 2023, a partir de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 26 de junio de 2019 contra el contenido de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, porque el Congreso no incluyó a los funcionarios responsables de preservar la información.

El registro es una base de datos que concentra la información a escala nacional sobre las personas detenidas y es administrada por la SSPC, por lo que el dictamen resalta que su mayor relevancia reside en la posibilidad de facilitar el control judicial y establecer mecanismos para regular la actuación de los servidores públicos en un contexto en el que frecuentemente son violados los derechos y garantías procesales de las personas detenidas .

En las iniciativas analizadas por la comisión se citaron casos recientes de vulneración de bases de datos cibernéticas de instituciones gubernamentales, en los que el Estado ha sido incapaz de cumplir lo estipulado en instrumentos internacionales, en cuanto al deber de garantizar la inviolabilidad de la información bajo su resguardo .