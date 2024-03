▲ Contigo no puedo ganar, reconoció Donald Trump durante una conversación con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el muro fronterizo y túneles que conectaban Tijuana y San Diego. Foto grama de la entrevista

–No, no.

–¿Pero cree que realmente no lo haría? –insistió Alfonsi.

Puedo viajar a través del país entero sin problema. No hay región que no pueda ir a visitar , indicó.

En la entrevista, difundida anoche y previamente en el portal de noticias de CBS, López Obrador dijo que como Presidente no llamará a los cárteles para pedirles que detengan la violencia, porque “no se puede negociar con criminales… Yo, el Presidente de México, no voy a establecer contacto ni comunicación con un criminal”. Incluso, rechazó que los asesinatos contra candidatos y alcaldes este año constituyan una amenaza contra la democracia mexicana.

En una entrevista con el programa estadunidense 60 Minutos de CBS News, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si el problema de la migración no se enfrenta de raíz y no se aplican sus propuestas de solución, como realizar una inversión de 20 mil millones de dólares en América Latina y el Caribe y regularizar a mexicanos sin documentos que viven en Estados Unidos, el flujo de migrantes continuará .

–Es que no funciona.

López Obrador relató que durante una conversación telefónica con Trump para abordar la pandemia, el ex presidente estadunidense abordó el tema del muro.

Contó el mandatario mexicano: “Esa fue la única vez. Y yo le dije: ‘Le voy a mandar, señor presidente, algunos videos de túneles que van desde Tijuana hasta San Diego que pasaron directamente abajo del Departamento de Aduanas’. Se quedó callado, luego comenzó a reír y me dijo: ‘contigo no puedo ganar’”.

López Obrador reveló que el presidente Joe Biden, y también el secretario de Estado, Antony Blinken, le pidieron tratar de contener el auge migratorio, y el número de cruces de migrantes se redujo 50 por ciento entre diciembre y enero.

–¿Qué hizo que cambió el número tan drásticamente? –preguntó la periodista.

–Fuimos más cuidadosos respecto a nuestra frontera en el sur. Hablamos con los presidentes de Centroamérica, con el de Venezuela y con el de Cuba. Les pedimos ayuda para que redujeran el numero de migrantes. Sin embargo, esa es una solución a corto plazo, no a largo plazo.

–Todos piensan que tiene el poder para reducir la migración en este momento. ¿Planea hacerlo?

–Sí lo tenemos y queremos continuar haciéndolo, pero también queremos ir a la raíz del problema y verlo con seriedad.

Cuando le preguntó si la DEA y el Departamento de Estado se equivocan al aseguran que los cárteles mexicanos producen fentanilo en masa y la mayor parte de la droga viene de México, respondió: Sí. O más bien, no tienen toda la información, porque el fentanilo también se produce en Estados Unidos. El fentanilo se produce en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y los precursores químicos vienen de Asia. ¿Usted sabe por qué no tenemos el consumo de drogas que ustedes tienen en Estados Unidos? Porque tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración familiar .