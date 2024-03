Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 25 de marzo de 2024, p. 4

Gómez Palacio, Dgo., Tiene que haber imparcialidad, no esta parcialidad que en este caso (sobre La Hora Nacional) están mostrando en el Instituto Nacional Electoral, aseguró Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y pidió que se revise la participación de Manuel López San Martín como moderador del debate entre los abanderados presidenciales del próximo 7 de abril, por denostar a Hugo López Gatell, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró asesor en materia de salud.

Después de que la Comisión de Quejas y Denuncias emitió medidas cautelares contra la transmisión de La Hora Nacional, por supuesta inequidad en la contienda electoral, la abanderada de Morena, PT y PVEM pidió al INE ser parejo , al criticar que la instancia contestó de inmediato la queja del PAN sobre ese asunto, pero rechazó la demanda de Morena de investigar el uso de bots, comprados en el extranjero , que la oposición usa en la guerra sucia contra la Cuarta Transformación.

Desde La Laguna, planteó que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial el que defina si realmente hubo alguna difusión de algo que se considera que está fuera del momento electoral , al compartir que por la mañana, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión emitió un documento interno con esa postura. Ese texto con la leyenda uso exclusivo afiliados , con fecha de ayer, fue compartido por su equipo en el chat de prensa. La cámara pidió al INE nos otorgue certeza e informó que cada concesionario tomará las medidas que en su ámbito jurídico más convenga .

Sheinbaum insistió: “hay cosas que no me explico; cuando se pide por parte de Morena que revisen la guerra sucia, los bots que son comprados desde el extranjero, donde hay pruebas en la red X, dicen que no se tiene que investigar. Y a una petición del PAN que dice que en La Hora Nacional se está difundiendo algo, entonces sí de inmediato se contesta. El INE tiene que revisar una como otra cosa. Nadie está diciendo que no revise las quejas, pero hay que ser parejo”, afirmó.