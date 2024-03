E

n la Liga Mx Femenil sólo hay seis equipos competitivos, de los cuales cuatro pagan bien a sus principales figuras, mientras el resto de las plantillas sobrelleva el certamen a regañadientes, con un mínimo de inversión y poca atención a las futbolistas; sin embargo, Mariana Gutiérrez, titular de esa rama, exclamó el jueves: ¡Me atrevería a decir que el futbol femenil está en la gloria! … La realidad es que, en siete años, las condiciones en el grueso de los clubes pasaron de la ignominia al mínimo decoro; de jugar recibiendo mil 500 pesos al mes a entre 10 y 15 mil… Era tan absurda la cifra inicial que decidieron no llamarlo sueldo, sino estímulo económico .

La situación actual de la Liga Mx Femenil tiene muy satisfechos y ufanos a los federativos, así lo demostró Ivar Sisniega, presidente de la Primera División, quien dio a entender que la iniciativa del Poder Legislativo para que los atletas profesionales, hombres y mujeres, arranquen desde un piso salarial igualitario, les hace lo que el viento a Juárez, pues quienes deben preocuparse son disciplinas como el softbol, basquetbol... La norma, que está cocinándose en la Cámara de Diputados, “no inquieta en lo más mínimo… ya estamos por encima de esa base”, atajó Sisniega.

En realidad, la Liga de mujeres es un desgarriate en cuanto a honorarios de las jugadoras. Tigres ha tensado la cuerda hacia arriba; ha forzado a mejorar salarios a equipos como Monterrey y América, que no quieren dejarlo escapar en solitario hacia la cúspide; no obstante, el resto jala hacia abajo con el inmenso poder de su desidia. Las felinas marcan la pauta, ni duda cabe. No sólo acapararon lo mejor de México, sino que a finales de 2021 fueron el primero en importar jugadoras africanas al contratar a Uchenna Kanu, de Nigeria. Enseguida se desató una avalancha, han aterrizado futbolistas de Sudáfrica, Tanzania, Zambia, Ghana, Camerún…

Desde luego, las foráneas son las mejor pagadas, con la española Jennifer Hermoso a la cabeza, con millonario sueldo en dólares; en tanto, las mexicanas que habían destacado al comienzo fueron relegadas. Y si acaso surge una futbolista interesante en el pantano de los equipos chicos, enseguida llega un grande para arrebatarla a billetazos, aunque en varias ocasiones es tan sólo para mandarlas a la banca, como es el caso de Alison González o Katty Killer Martínez, quienes dejaron de ser titulares. A muchas otras las ha ido marginando su edad, incluso hasta excluirlas de la selección nacional.