▲ En Estados Unidos se vive una crisis de confianza política y social. Las mayorías no creen en la propaganda del poder sobre cómo funciona este país. Para fuerzas progresistas, el desafío es convencer de que otro futuro es posible. Eso se está haciendo desde hace tiempo y tomó forma a escala nacional con la campaña del demócrata-socialista Bernie Sanders (en imagen de archivo), y hoy continúa en diversos movimientos sindicalistas, ambientalistas e inmigrantes, entre otros. Foto Ap

Estos indicadores, tomados de los resultados de encuestas recientes de Pew Research y Gallup, son interpretados en general como evidencia de una crisis de confianza política y social. Pero son sólo eso desde la perspectiva de los guardianes del orden institucional actual. Vistos desde otro ángulo, indican que mayorías no se están tragando la versión oficial, la propaganda del poder, sobre cómo funciona este país. Por lo tanto, pueden ofrecer esperanza de que el futuro puede escaparse del marco definido por los poderosos.

Por otro lado, la confianza en los grandes medios se ha desplomado a sólo 32 por ciento, el nivel histórico más bajo (casi cuatro de cada 10 no tienen confianza en los medios, el más alto registrado).

83 por ciento dicen que a los políticos electos no les importa qué piensan los ciudadanos ordinarios. Tres cuartas partes de los estadunidenses (76 por ciento) opinan que el gobierno está bajo el dominio de unos cuantos grandes intereses y donantes ricos que financian las campañas electorales.

Esta crisis de credibilidad y confianza en la democracia estadunidense ofrece un vacío que por ahora ha sido llenado y usado de manera efectiva por fuerzas derechistas y neofascistas que una y otra vez dicen que este sistema actual necesita más ley y orden basado en el mito reaccionario del gran país que supuestamente existía antes. Esa es la maniobra de Trump y sus aliados, y dentro de estas condiciones, es sumamente peligrosa.

Para fuerzas progresistas, el desafío es formular y convencer de que otro futuro es posible en este país. Eso se está haciendo desde hace tiempo en diferentes esquinas del universo estadunidense y que se expresó nacionalmente con la campaña del demócrata-socialista Bernie Sanders, y que continúa hoy en diversos movimientos –desde ambientalistas, defensores de derechos y libertades civiles, sindicalistas progresistas, activistas contra la violencia de armas, inmigrantes que encabezan o participan en varias de estas luchas sociales, entre otros– que forman parte de las fuerzas democratizadoras dentro del país que presume ser la máxima democracia del mundo.

Hay señales de inteligencia, pero está por verse si son suficientes como para llevar a otro destino a este país. O como le gusta responder Trudy a turistas que le preguntan cómo llegar a Carnegie Hall: practica .

