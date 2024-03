T

al vez porque de cuando en cuando me aletean algunos de los fervores que dominaron mi infancia, y que en temporadas o circunstancias especiales regurgitan o, más bien rumian (rumiar: regurgitación sin causa física, sino por razones mentales o sicológicas), la Cuaresma y sobre todo la Semana Santa las vivo tanto en estado onírico como en situación de vigilia, conjugando mis pensamientos en el pasado pluscuamperfecto.