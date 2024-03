A la hora de cerrar esta columna no había información precisa respecto a la forma en que fueron liberadas las personas. Es decir, si los captores los soltaron por sí mismos o los militares los encontraron y liberaron (en Jalisco, el periodista Jaime Barrera fue soltado por voluntad de sus secuestradores). Falta ver si se integrarán carpetas de investigación detalladas y si habrá detenidos y acción gubernamental firme y proporcional o todo quedará en la aceptación reiterada de la realidad dominante en esa entidad y en varios estados de aquella región (aunque no sólo en el norte): el predominio del crimen organizado sobre los gobiernos civiles.

Coronó el episodio con una (otra) memorable frase disparatada: ¿Qué les dice a los sinaloenses que tienen miedo?, le preguntaron, y respondió: Que no tengan miedo; son cosas que lamentablemente ocurren (...) que hay autoridad, que la autoridad no está de ninguna manera rebasada ( https://goo.su/d3cUN ).

En el fondo de los acontecimientos, según se ha ido precisando, está la pelea entre facciones del cártel de Sinaloa (el hermano de El Chapo, Aureliano; los hijos, llamados los Chapitos, y el perdurable Ismael Zambada, El Mayo). El pasado jueves 21, en la sindicatura de San José del Llano, municipio del emblemático Badiraguato, quedaron tres personas muertas luego de un enfrentamiento entre dos bandos, pero el aceleramiento de la descomposición de la pax narca sinaloense lleva tiempo, entre el choque de grupos por el control de lo que fue el cártel dominante como por la presión de Estados Unidos contra el tráfico de fentanilo.

Astillas

Creado en septiembre de 1968, el programa 60 minutos, de la cadena estadunidense de televisión abierta CBS, entrevistó por primera vez a un presidente mexicano. En el segmento difundido anoche, López Obrador señaló: Somos un país independiente, libre y soberano, no somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero . A preguntas de la entrevistadora, Sharyn Alfonsi, negó que haya negociaciones con el crimen organizado: lo que hay que hacer con los delincuentes es aplicar la ley. Pero no voy a establecer contacto, comunicación con un criminal . Y, por primera vez, aceptó que el fentanilo se produce en Estados Unidos, Canadá y México ... ¡hasta mañana!

