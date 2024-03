La princesa tiene cáncer

No hay cáncer bueno, aunque todos los días se avanza en nuevos tratamientos, de suerte que se ha vuelto tratable una enfermedad que años atrás era mortal. Kate Middleton, princesa de Gales, la bella esposa del príncipe Guillermo de Gran Bretaña, reveló que fue diagnosticada con cáncer y que ya se encuentra en las primeras etapas de tratamiento de quimioterapia. No dio a conocer el tipo de cáncer que padece, sin embargo, parece ser que es gástrico. En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas posteriores a la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento , expresó Kate en un video que muestra las huellas de los difíciles días que está viviendo. Indicó que les ha tomado tiempo explicarle la situación a sus hijos, George, Charlotte y Louis, quienes son menores de edad. A principios de febrero se supo que su suegro, el rey Carlos III, también tiene cáncer y está bajo tratamiento.

