En estas cifras, Hamas no distingue entre muertos civiles y combatientes. Israel, por su parte, dice que mató a más de 13 mil combatientes del grupo armado en Gaza y a mil en Israel, en los días subsiguientes al ataque de octubre.

Mirando Gaza casi parece que los cuatro jinetes de la guerra, el hambre, la conquista y la muerte están galopando por toda ella , afirmó, luego de visitar el paso fronterizo entre Egipto y Rafah, el principal acceso terrestre de ayuda humanitaria a la franja, donde constató la paralización de convoyes por parte de Israel.

De un lado de la frontera vemos camiones humanitarios hasta donde alcanza la vista, del otro un desastre humanitario que empeora cada día , declaró Guterres. La asistencia entra a cuentagotas, y es insuficiente para las necesidades de los 2.4 millones de gazatíes.

Aún así, Israel informó a la ONU que ya no aprobará sus convoyes de alimentos para la población del norte de Gaza, comunicó el director de la agencia para los refugiados palestinos (Unrwa), Philippe Lazzarini.

Esto es indignante y hace que sea intencionado obstruir la asistencia para salvar vidas durante una hambruna provocada por el hombre , dijo Lazzarini.

En este contexto, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que cualquier traslado forzoso de población de la franja de Gaza constituiría un crimen de guerra y pidió un cese el fuego inmediato y duradero en Gaza y condenó firmemente los recientes anuncios israelíes en materia de colonización .

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reiteró que cualquier operación militar en Rafah sería un gran error . He estudiado los mapas. Esa gente no tiene ningún sito adónde ir , añadió. Consultada por la cadena de televisión ABC sobre si habría consecuencias si se produce el ataque, Harris respondió tajante: No descarto nada .

Negociaciones

En el plano diplomático no hay un avance tangible en las negociaciones para una tregua, pese al aumento de la presión de Estados Unidos, el principal aliado de Israel.

El jefe de la inteligencia de Estados Unidos (CIA), Bill Burns, y el director del Mosad israelí, David Barnea, dejaron Qatar la noche del sábado tras una serie de conversaciones, informó a la Afp una fuente cercana a la negociación.

Los directores de la CIA y del Mosad dejaron Doha para informar a sus respectivos equipos en sus países sobre la última ronda de conversaciones, indicó ayer la fuente, que habló bajo condición de anonimato.