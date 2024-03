Participó en el Festival Sonido Emergente, en su natal León; su primer álbum, A los ojos de Iris, fue grabado en Tesa Estudio, bajo la producción del ingeniero musical Víctor Velázquez.

Llegó el turno de Bloody Benders, banda capitalina de horror punk que comenzó su carrera en 2011. En sus actuaciones incluye performance y proyecciones de imágenes, además de utilizar máscaras de monstruos.

Los temas que interpretó abordaron la figura rebelde de las brujas, la cultura de los cómics, películas apocalípticas y de terror..

La peculiaridad que distingue a las músicas rebeldes es el manejo del idioma inglés en algunas de sus presentaciones, pero también cantan en español. Entre las rolas que compartieron con el público, destacaron I Am The Riot, The Witch y Apocalipsis.

La agrupación la forman la vocalista Taty Batty, Pishi en el bajo, Foamy Pocket en la guitarra y Andy Pads acompaña en la voz, en la otra guitarra y Mariela en la batería; no pudo asistir, el baterista Rasheed Durán.

Las chicas abrieron un concierto de Doyle, integrante de la banda estadunidense Misfits, en una gira que incluyó Costa Rica y México, también participaron con Richie Ramone, baterista de la conocida banda Ramones, durante sus espectáculos en el país.

Este año presentarán su cuarto material discográfico, mezclado y masterizado por el productor estadunidense Mass Giorgini, quien colaboró con bandas como de Green Day, The Queers, Suzi Moon y Anti Flag; además, tienen preparado el lanzamiento de un disco en vinilo.