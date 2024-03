▲ Cartel dedicado al movimiento estudiantil de 1968. Foto Gran Om & Co

Los carteles se caracterizan por el empleo de colores fuertes, marcados. Aunque esto fue una consecuencia indirecta, no premeditada. Inzunza señala que “desde un principio se decidió no ocupar nunca el blanco. Me parece que a la larga es más bien el gusto por una paleta de colores particular, una serie de texturas y estilos.

La experiencia que tenemos es de toda la historia de la gráfica del cartel como tal, y viene desde la propaganda de la Revolución Cultural China, la vanguardia rusa, la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial. Todo lo referente a la propaganda es bien colorido.

–¿Cómo funciona el estudio? ¿Ustedes se acercan a los movimientos sociales?

–Con el tiempo se ha construido una relación cercana con algunos de ellos. El proyecto generó su reputación a niveles de lucha y por mucho tiempo fue lo único que hacíamos.

“Viví unos años en Chiapas, y tuve la fortuna de tener acercamiento con los zapatistas, que considero mi formación más humanista, en la que he basado mi proyecto personal, profesional y artístico. Desde la lógica de mandar obedeciendo, una de las grandes enseñanzas, comprendí que había que poner el proyecto al servicio del pueblo. Poco a poco las personas se fueron acercando para solicitar apoyo. Por años hemos trabajado con movimientos sociales, sin costo.

El proyecto La Merced resiste: Gran Om contó con el Estímulo Fiscal del Artículo 190 de la ISR y el apoyo de la operadora de restaurantes Alsea.

Omar Inzunza se congratula de que gran parte del presupuesto asignado fue para rehabilitar las salas de exposición del CCCT .

La muestra La Merced resiste: Gran Om permanecerá hasta el 9 de julio en el Centro Cultural Casa Talavera (calle Talavera 20, Centro Histórico).