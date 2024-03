Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Lunes 25 de marzo de 2024, p. 3

La exposición Mosaico: Código itálico de un arte atemporal, en el Centro Nacional de las Artes, logra lo imposible al permitir al espectador apreciar a detalle antiguas obras que confrontan el alma a través de la belleza y que sobreviven en lujosas residencias romanas, iglesias bizantinas e incluso sumergidas en el mar, desperdigadas por el territorio del país europeo con forma de bota.

Ilaria Giacomi, agregada cultural de la embajada de Italia en México, comentó que la mayoría de estas piezas de arte son principalmente de tres periodos: la época del imperio romano antiguo, como el de Pompeya que fue fundado un siglo antes de Cristo. Otro es el periodo cristiano, más o menos por el siglo V, cuando hubo una producción elevada para decorar las iglesias. Por último, el arte del medioevo.

Ver tantos mosaicos en un mismo lugar y momento es algo que nunca pasa . La experiencia permite vislumbrar una constante presencia a lo largo de los siglos. Batallas, escenas religiosas, alas de ángeles, miradas enloquecidas, animales marinos y aves, el esplendor dorado y colores brillantes reproducidos en pequeños fragmentos de cerámica incrustada en los muros construyen un viaje por los momentos históricos.

El viaje por 2 mil años de historia es un triunfo gracias a la tecnología mediante el uso de pantallas gigantes de gran definición que convierten la oscuridad de la Galería Central en un fascinante desfile de imágenes creadas por los antiguos romanos, luego durante los primeros siglos de la era cristiana y hasta el imperio bizantino.

De norte a sur, a lo largo de mil 500 kilómetros, las ciudades se ubican por todo el mapa italiano, desde la capital Roma; la norteña Aquileia; la devastada Pompeya; Rávena, con sus monumentos de los primeros siglos cristianos; la capital siciliana Palermo junto a Monreale y Piazza Armerina, también ubicadas en la isla, y la submarina Baiae, hundida en el siglo IV.

Se buscó mostrar los mosaicos más emblemáticos de su tiempo, así como una representación geográfica completa, del norte, centro y sur de Italia , detalló en entrevista la representante del país que trae la exposición a México.