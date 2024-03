Eder Torres

Periódico La Jornada

Lunes 25 de marzo de 2024, p. 2

Después de siete años de espera para su restauración, el Museo de la Caricatura (Donceles 99, Centro Histórico) inaugurará en abril su exposición permanente sobre la evolución de ese arte en el país, en las salas previamente cerradas debido a los daños causados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Alrededor de ocho empleados se fueron , y desde entonces, como director del museo, soy el único empleado, y sin sueldo. Tengo que sacar la basura, lavar el baño, abrir y cerrar el museo , explicó en entrevista para La Jornada el también presidente de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, Juan Terrazas Campos.

Entre 2018 y 2019, mediante un recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, se realizaron trabajos estructurales en el inmueble; sin embargo, esto no fue suficiente para restaurar la edificación, que data del siglo XVII.

En 2018, el gobierno federal comenzó a diseñar el Plan Nacional de Reconstrucción, el cual consistía en la entrega de apoyos para atender a las comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. Desde entonces pedimos que se hiciera la restauración , señaló Terrazas Campos, quien, en nombre de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, buscaba que el edificio del Museo de la Caricatura fuera incluido en el proyecto.

Entre abril y mayo de 2023, el inmueble del Antiguo Colegio de Cristo, actual sede del Museo de la Caricatura, resultó electo por el gobierno federal para recibir 3 millones 260 mil 581 pesos por conducto del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, según información de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura federal.

Antes de recibir el apoyo del Plan Nacional de Reconstrucción su respuesta era que no se podía ayudar a un organismo particular; es decir, no podían otorgar dinero público a una entidad privada . Sin embargo, la sociedad de caricaturistas no es dueña del edificio, ya que sólo son usuarios del Antiguo Colegio de Cristo, pues el gobierno nos presta el inmueble .

La sociedad nació en 1975 de la mano “de los mejores caricaturistas de México, que realmente eran todos. La fundaron David Carrillo, Freyre, los históricos Magú, Helio Flores, Naranjo, Abel Quezada... es decir, todos los de esa época”.

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 derrumbó el edificio de la calle Humboldt, en la Ciudad de México, donde se encontraba la sede de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas , señaló Terrazas.