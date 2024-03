Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 25 de marzo de 2024, p. 29

Pese a que la miopía y el astigmatismo no son consideradas como discapacidades, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México registró dos fórmulas de personas que padecen dicho problema, a fin de cumplir con las acciones afirmativas a que los obliga la ley.

El consejero electoral Mauricio Huesca afirmó que no se les pudo negar el registro porque el PRD presentó una constancia firmada por un médico particular, quien aseguró que ambas personas padecían una discapacidad por tener miopía y astigmatismo, aun cuando hay documentos que dicen que no son una discapacidad. Lamentablemente, nosotros no podemos destruir esa premisa (del doctor) porque no somos peritos en la materia .

Los partidos están obligados a cumplir con una serie de acciones afirmativas, por lo que deben incluir fórmulas de candidatos a favor de jóvenes, de personas pertenecientes a pueblos y barrios, de la diversidad sexual, adultos mayores, con discapacidad y afromexicanas.

En este último caso, el IECM únicamente requiere que las personas se autoadscriban como tal para ser registradas como candidatas; mientras quienes pertenecen a pueblos y barrios requieren de una adscripción calificada que implica el reconocimiento de una autoridad tradicional; esto, para evitar fraudes a la ley, pues en el pasado había quienes se hacían pasar como habitantes originarios sin serlo.