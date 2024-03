Sanjuana Martínez

Pesquería, NL., Prohibido tirar cadáveres , es el letrero que el comandante Abel Ramírez cree que debería ser ubicado en este lugar donde las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales han encontrado 13 cuerpos, de los cuales la mitad fueron reportados como desaparecidos .

El predio baldío, cerca del Ojo de Agua de este municipio, en el entronque del kilómetro 27 de la carretera a Miguel Alemán, ha servido, según el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, como tiradero de cadáveres en los últimos meses o tal vez, años.

El letrero Prohibido tirar basura y escombro no ha servido de mucho porque aquí, según las autoridades, era un tiradero de restos de ganado bovino robado. El extenso terreno ubicado atrás del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, es utilizado a través de sus veredas como un lugar clandestino para calcinar o abandonar restos humanos.

“No sabemos desde cuándo están viniendo a tirar cadáveres –dice el comandante Ramírez–, pero ya encontraron aquí a la izquierda, a 60 metros, más restos humanos, también había cabezas.”

El primer hallazgo fue hace tres días y a la zona llegaron elementos de Fuerza Civil, Guardia Nacional, ministeriales y periciales y elementos del Ejército que trabajan durante el día. Sin embargo, es la policía municipal la que vigila el lugar las 24 horas en tres turnos.

“Aquí estamos solitos y en riesgo –dice el comandante Ramírez mostrando su R15 cruzada al cuerpo y su pistola Glock calibre 22 a la cintura–. Ellos (delincuencia organizada) traen mejores armas y vehículos que nosotros. En cualquier momento vuelven. Este es su tiradero.”

Arrojando la pelota

Desde la llegada del gobernador Samuel García la violencia va en aumento. En su último informe, México Evalúa, señaló que los feminicidios incrementaron 55 por ciento respecto a 2022 y los homicidios dolosos 34 por ciento. Lo peor de todo es que la impunidad en el estado pasó de 93.7 por ciento a 96.2.

Ante los reclamos por la inseguridad, el gobernador dijo que pretende blindar el estado para convertirlo en Ciudad Gótica y que el secretario de Seguridad, Palacios Pámanes, podría ser Batman .

La oposición ha criticado duramente al mandatario estatal por no asumir la gravedad de la situación: El gobernador no parece Batman, sino El Acertijo. ¿Quién quiere vivir en Ciudad Gótica? No, gobernador, no te equivoques, la gente quiere vivir sin sentir violencia, tranquila, con seguridad, no con un Batman allá afuera. No entiendo de verdad. El mandatario dice cada cosa , afirmó Carlos de la Fuente Flores, coordinador de los diputados locales del PAN.

Para el alcalde de Pesquería, Patricio Lozano, la inseguridad en Nuevo León ha sido convertida por el gobernador en un problema político , y por eso dice que se abandonó al municipio: ya ni siquiera hay patrullajes del estado. Con la seguridad no se juega. No se debe hacer política .

En respuesta, Palacios Pámanes le pidió asumir responsabilidad ante el hallazgo hasta ahora de 13 cadáveres que, dijo, no fueron localizados sobre la carretera y que por eso le corresponde al alcalde la seguridad de sus ciudadanos: