Entre otros puntos, señaló que se debe tener cuidado con el intercambio de información sensible, privada o confidencial a través de redes de Internet públicas y exhortó a no acceder a través de ellas a cuentas protegidas mediante usuario o clave si no es estrictamente necesario.

“Si consideras que tu privacidad ha sido vulnerada o tus datos personales fueron tratados de manera inadecuada, puedes llamar a Tel-INAI, al número 800 835 4324, o visitar la página del instituto: www.inai.org.mx.”