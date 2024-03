Los que quieren un cambio, puntualizó, es gente de entre 26 y 55 años, con nivel de educación media superior y superior; con ingresos de 15 mil pesos o más; personas identificadas con PAN, PRI y PRD que desaprueban a López Obrador y no son beneficiarios de programas sociales, y desean un golpe de timón frente a la 4T.

En principio, aclararon que estos ejercicios no son métodos adivinatorios, sino datos de un momento determinado, por lo que este escenario de triunfo para la ex jefa del gobierno capitalino puede cambiar.

Otra vez, si vamos a utilizar las encuestas en campaña, pues están estas herramientas estadísticas que nos permiten hacer este tipo de análisis y también darnos cuenta de qué tamaño es el pastel ahora: hasta hoy hay una amplia ventaja, es muy grande esa ventaja (de Sheinbaum), pero no quiere decir que así se vaya a quedar , dijo.

En tanto, Roy Campos hizo énfasis en que las encuestas son divulgadas desde 1983 y actualmente hay encuestadoras tan chafas que se adaptan a los resultados que den otras la víspera de las elecciones, aunque durante la campaña cobraron por contar una historia falsa, para que sirviera de propaganda electoral.

Las encuestas son un intento de aproximarse a una realidad que no conocemos. La encuesta es un dato y ésta intenta aproximarse a la realidad. Durante 30 años he intentado explicar las metodologías, como si fuera un pronóstico de lluvia: ¿va a llover? No sé, pero analizando todas las variables es muy probable que llueva. Hoy en día, con lo que conocemos de la encuesta, la probabilidad de triunfo de Claudia es mucho mayor que la probabilidad de triunfo de Xóchitl y muchísimo mayor que la probabilidad de triunfo de Máynez; ¿qué tan grande?, pues a lo mejor mucho .

En esta misma mesa, Jaime Cárdenas, investigador de la UNAM, subrayó que el sistema electoral mexicano tiene deficiencias y con ese conocimiento debe entenderse su posición reactiva.