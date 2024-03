Jessica Xantomila y Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Domingo 24 de marzo de 2024, p. 3

Debido a las presiones de vecinos y comerciantes, a algunos conflictos entre éstos y los extranjeros, así como por las actividades de Semana Santa en la zona, las personas migrantes que por más de seis meses han acampado en la Plaza de la Soledad, en La Merced, fueron reubicadas a la plaza El Caballito, afuera del Metro Candelaria.

La mayoría de ellos esperan la cita CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos, se mudaron hace dos semanas con todo y sus casas de campaña y las pocas prendas con que cuentan. Estamos mejor, más tranquilos, porque allá (en La Soledad) era la peleadera por el agua; con los vecinos; con haitianos había grescas todos los días, se pelean por los hijos , coinciden migrantes consultados por La Jornada.

María, una joven hondureña que migra con sus dos hijos pequeños, de cuatro y ocho años de edad, y cursa un embarazo de casi siete meses, cuenta: vino gente, al parecer de la alcaldía, y nos dijeron que nos viniéramos para acá, dijeron que era por la feria que se puso por la Semana Santa. Acá está mejor. Allá (en la Plaza de la Soledad) teníamos que pagar hasta 20 pesos para bañarnos, luego no tienes con qué pagar, y pasas hasta tres días sin bañarte .

Agrega que en este nuevo lugar tampoco hay desavenencias, porque se organizaron mejor, aunque lamenta que su carpa cada vez esté más maltratada por las veces que debe levantarla y volver a armarla. A la sombra de algunos árboles, junto con otra compatriota instalaron un anafre en el que cocinan quemando trozos de madera.

Espera la cita CBP One, ya voy a cumplir un mes de estar pidiéndola, y aún no me sale y dice no estar tan segura de quedarme aquí hasta que me salga, porque miro que muchos se están yendo en el tren. Hoy se fueron un montón .