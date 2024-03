A

yer se cumplieron siete años del asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, sin que hasta ahora pueda hablarse de justicia en el caso. En todo este tiempo no se han cumplido las órdenes de aprehensión contra la persona señalada como autor intelectual del atentado, Crispín Salazar, líder del grupo Los Salazar, y otra contra uno de los ejecutores, Wilbert Jasiel Vega Villa. Además, se ha de dejado en la impunidad al menos a dos facilitadores del ataque contra nuestra compañera: Alberto Luévano Rodríguez, quien en marzo de 2017 era secretario general del PAN en Chihuahua –y después se convirtió en secretario particular del entonces gobernador de esa entidad, Javier Corral Jurado–, ni contra Alfredo Piñera, quien fungía como vocero blanquiazul en la entidad.

Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, estos personajes no fueron procesados porque, aunque está comprobado que brindaron información sobre Miroslava al ex alcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien a su vez la transmitió a Los Salazar, no tenían conocimiento del uso que se daría a los datos. Esta versión es insostenible, pues en una conversación telefónica previa a los acontecimientos, Piñera sugiere los vínculos del ex edil con grupos del crimen organizado. En esa misma llamada telefónica, Piñera presionó a Miroslava para que le revelara las fuentes de información de un reportaje que exhibía el reparto de candidaturas de elección popular a integrantes de diversas organizaciones delictivas. La FGR considera ese trabajo periodístico como el móvil del asesinato.