Domingo 24 de marzo de 2024, p. 22

Un juez federal ordenó anular la expulsión de una estudiante de secundaria del Instituto de Educación Progresiva The Workshop, en Mérida, Yucatán, quien, sin ser escuchada y sin poder defenderse fue sacada de la escuela tras ser culpada de acosar a uno de sus profesores.

Además, el juzgador ordenó a la escuela privada iniciar una investigación para que no se reiteren conductas como las que sufrió la adolescente de 13 años, y que le entreguen su carta de buena conducta, pues el hecho de que se le haya acusado de algo no es una razón válida para negarla .

Según los directivos del instituto, la conducta de la joven consistió en que “le decía diversos calificativos al docente, como ‘caído del cielo’, ‘bizcochito’, ‘mi amor’, entre otros piropos, además de que le mandaba besos y le hacía corazones con sus manos”.

Incluso, explicaron a los padres de la estudiante que no habían intervenido antes porque el maestro era de nuevo ingreso, sin experiencia y no sabía cómo reaccionar, por lo que no dio aviso inmediato, además de que ya le había pedido a la menor que se abstuviera de dichos comentarios, pero ella continuó.